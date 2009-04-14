Харьковский медведь поедет в Ялту
20:11, 14 апреля 2009Крым
0 0
Обещает Добкин
Харьков решил оказать помощь ялтинскому зоопарку «Сказка».
«Сказке» подарят бурого медведя Матвея из Харьковского зоопарка, об этом заявил городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН.
«Сегодня решен вопрос о передаче медведя, который проживает в нашем зоопарке, в ялтинский зоопарк», - сообщил мэр.
«Надеюсь, что четырехлетнему бурому красавцу Матвею будет уютно на новом месте», - добавил М.ДОБКИН, сообщает пресс-служба горсовета.
*** В «Сказке» отравлены 10 животных. Директор зверинца Олег ЗУБКОВ назначил вознаграждение в 100 тыс. грн. тому, кто поможет найти людей, причастных к отравлению.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter