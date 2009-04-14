Минимальная взятка в Крыму – 200 долларов и 800 гривен

В первом квартале 2009 года прокуратура Крыма направила в суд 13 уголовных дел по факту получения взяток.

На скамье подсудимых, в частности, оказались работники органов внутренних дел и контролирующих органов, два председателя садовых обществ в Симферопольском районе и депутат горсовета Симферополя.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, общая сумма, которую требовали взяточники, составила: в долларах США – 7,5 тысяч, в гривнах – 61,9 тысяч.

Самое большое вознаграждение в долларах США требовал депутат – 4 тысячи, в гривнах больше всего запросил председатель садового кооператива – 32 тысячи.

Минимальный размер взятки равнялся 200 долларам и 800 гривнам.

В этом году органы прокуратуры Крыма возбудили 16 уголовных дел о взяточничестве. За три месяца 2009-го года суды вынесли 8 приговоров взяточникам, половину из них приговорили к реальному наказанию. Это начальник управления ветмедицины в Феодосии, землеустроитель Трудовского сельсовета, следователь Джанкойского горрайотдела милиции, сотрудник Азово-Черноморской экологической инспекции.