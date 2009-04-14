В Симферополе появится памятник воинам Отдельной Приморской Армии

К 65-летию Победы в Симферополе собираются установить памятник воинам Отдельной Приморской Армии, освобождавшим Крым от фашистских захватчиков.

Сегодня в городе заложили камень на месте сооружения памятника, сообщает пресс-центр мэрии.

Ветераны Отдельной Приморской Армии обратились в городской совет с просьбой о строительстве памятника. Затем вместе с ветеранами из нескольких предложенных мест расположения будущего памятника выбрали сквер на набережной Салгира, вблизи с Могилой Неизвестному солдату.

«Мы готовы полностью из городского бюджета вложить средства в строительство этого памятника, - подчеркнул мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО, - но, поскольку Отдельная Приморская Армия освобождала весь крымский полуостров, я думаю, что будет и соответствующее постановление Совета министров автономии».

Объявлен конкурс проектов памятника воинам Отдельной Приморской Армии, подведение его итогов состоится 27 мая.

Закончить работу по созданию памятника власти планируют в следующем году, к 65-летию Победы.