Турция будет бесплатно обучать крымских татар

Министерство народного образования Турции выделило на 2009-2010 учебный год для крымских татар 20 стипендий на 12 специальностей для бесплатного обучения в 6-ти государственных университетах страны.

Об этом сообщил представитель министерства Мехмет Али Кюткют на встрече с председателем крымскотатарского Меджлиса Мустафой Джемилевым.

19-го апреля пройдёт тестирование в рамках проекта «TCS-2009», сообщила пресс-служба Меджлиса.

В этом году к тестированию допускаются лица возрастом до 25-ти лет (ранее – до 21-го года), к обучению в магистратуре лица, достигшие 30 лет, к обучению в аспирантуре – до 35 лет.

Молодёжь, которая обучается в вузах Турции, получает образование на двух языках: турецком и английском.

Лидер Меджлиса отметил, что «это новшество большая льгота» для крымских татар, так как в связи с демографической ситуацией наблюдается низкий процент поступающих в вузы абитуриентов, 1991-1994 годов рождения.