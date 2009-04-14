Русская община требует остановить приватизацию «Дачи Томашевского»

Первый заместитель председателя Верховной Рады Крыма, лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ просит крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО не допустить приватизацию памятника культурного наследия – «Дачи Б.В. Томашевского (учительского домика)», которая находится на балансе Дома-музея Антона Чехова в Ялте.

По данным С.ЦЕКОВА, в «Информационном бюллетене Фонда имущества АРК» от 27 марта указан срок проведения конкурса по отбору субъектов оценочной деятельности для оценки объекта по адресу: Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Чехова, 24. «Речь идет о "Даче Б.В. Томашевского (учительском домике)". Считаю недопустимым любые действия Фонда имущества АРК по подготовке приватизации памятника культурного наследия, так как это противоречит моральным и юридическим нормам», - отмечает С.ЦЕКОВ в официальном письме к А.ГРИЦЕНКО.

По данным пресс-службы Русской общины Крыма, директор Дома-музея А.П.Чехова в Ялте Алла ГОЛОВАЧЕВА просит С.ЦЕКОВА донести до А.ГРИЦЕНКО «категорический протест коллектива музея против вынесения Дачи Томашевского на конкурс с целью приватизации».

По данным Русской общины, с 2002 года по инициативе Министерства культуры и искусств АРК дача Томашевского находится в аренде, но из-за систематических нарушений арендатором обязательств и задолженности по арендным платежам музей собирается расторгнуть договор и музеефицировать здание. В связи с предстоящим в 2010 году юбилеем - 150-летием со дня рождения Антона Чехова - музей планирует открыть в этом здании новую литературно-мемориальную экспозицию: часть её должна быть посвящена пушкинисту Томашевскому, часть - проходившей в этих местах работе Чехова над драмой "Три сестры".