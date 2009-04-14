Русская община требует остановить приватизацию «Дачи Томашевского»
Сергей Цеков написал шефу письмо
Первый заместитель председателя Верховной Рады Крыма, лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ просит крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО не допустить приватизацию памятника культурного наследия – «Дачи Б.В. Томашевского (учительского домика)», которая находится на балансе Дома-музея Антона Чехова в Ялте.
По данным С.ЦЕКОВА, в «Информационном бюллетене Фонда имущества АРК» от 27 марта указан срок проведения конкурса по отбору субъектов оценочной деятельности для оценки объекта по адресу: Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Чехова, 24. «Речь идет о "Даче Б.В. Томашевского (учительском домике)". Считаю недопустимым любые действия Фонда имущества АРК по подготовке приватизации памятника культурного наследия, так как это противоречит моральным и юридическим нормам», - отмечает С.ЦЕКОВ в официальном письме к А.ГРИЦЕНКО.
По данным пресс-службы Русской общины Крыма, директор Дома-музея А.П.Чехова в Ялте Алла ГОЛОВАЧЕВА просит С.ЦЕКОВА донести до А.ГРИЦЕНКО «категорический протест коллектива музея против вынесения Дачи Томашевского на конкурс с целью приватизации».
По данным Русской общины, с 2002 года по инициативе Министерства культуры и искусств АРК дача Томашевского находится в аренде, но из-за систематических нарушений арендатором обязательств и задолженности по арендным платежам музей собирается расторгнуть договор и музеефицировать здание. В связи с предстоящим в 2010 году юбилеем - 150-летием со дня рождения Антона Чехова - музей планирует открыть в этом здании новую литературно-мемориальную экспозицию: часть её должна быть посвящена пушкинисту Томашевскому, часть - проходившей в этих местах работе Чехова над драмой "Три сестры".