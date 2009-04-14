Янукович является на сегодня лидером в президентском рейтинге

Сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сохраняет за собой первое место в президентском рейтинге. За него готовы отдать голоса 27,9% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы результаты исследования общественного мнения населения Украины, проведенного компанией “Research&Branding Group”, которые были обнародованы сегодня во время заседания круглого стола в Киеве.

“Лидерами президентского рейтинга являются В.ЯНУКОВИЧ (27,9%), Юлия ТИМОШЕНКО (15,6%). При этом президентский рейтинг В.ЯНУКОВИЧА по сравнению с февралем текущего года в апреле вырос на 4,4%. Третье место в президентском рейтинге закрепилось за Арсением ЯЦЕНЮКОМ (13,4%)”, - сообщил по результатам исследования директор группы компании “Research&Branding Group” Эдуард ЗОЛОТУХИН.

Далее, по результатам исследования, в президентском рейтинге расположились Владимир ЛИТВИН (5,5%), Петр СИМОНЕНКО (3,8%), Леонид КУЧМА (2%) и Виктор ЮЩЕНКО (1,9%).

В частности, как отмечают социологи, стабильный рост президентских рейтингов В.ЯНУКОВИЧА и А.ЯЦЕНЮКА в ноябре 2008 года - апреле 2009 года наблюдается на юго-востоке страны: у В.ЯНУКОВИЧА – с 30,6% до 42,1%, у А.ЯЦЕНЮКА – с 2,6% до 9,4%.

По словам Э.ЗОЛОТУХИНА, в случае проведения второго тура президентских выборов лидер оппозиции побеждает действующего премьер-министра (38,4% против 29,3%); в случае выхода во второй тур А.ЯЦЕНЮК также побеждает Ю.ТИМОШЕНКО (32,6% против 21,8%), но уступает В.ЯНУКОВИЧУ (33,7% против 35,5%, соответственно).

В то же время, как показал опрос, сегодня в целом большинство населения Украины видит необходимость проведения досрочных выборов Президента (62%) и в Верховную Раду (53%).

Исследование проводилось 1-9 апреля 2009 года во всех областях Украины и в АР Крым методом личного интервью. Всего было опрошено 2078 респондентов в возрасте от 18 лет. Ожидаемая средняя погрешность выборки составляет 2,2%.