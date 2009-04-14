УНП предлагает забрать имущество Черноморского флота за его долги

Крымская организация Украинской народной партии требует конфисковать имущество Черноморского флота Российской Федерации, если Москва не рассчитается со всеми долгами флота перед Пенсионным фондом и другими государственными учреждениями Украины.

Об этом заявил председатель крымской УНП Олег ФОМУШКИН, сообщили в пресс-службе организации.

По словам О.ФОМУШКИНА, российский флот находится на территории Украины на правах аренды, а любое юридическое лицо, арендующее помещение или территорию, обязано платить все отчисления в центральный и местные бюджеты и в Пенсионный фонд.

«Власти Севастополя не должны обращаться с просьбой оплатить долги, а обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством Украины, а именно: если арендатор не выполняет свои договорные обязательства, в том числе перед Пенсионным фондом, договор аренды разрывают, а владелец помещения или территории – конфискует имущество арендатора, чтобы компенсировать все недоимки», – сказал председатель Крымской организации УНП.

По его мнению, «Черноморский флот РФ, как и другие структуры, которые арендуют помещение или территорию у городских властей Севастополя, должен выполнять украинские законы по вопросам аренды, а следовательно местные власти должны в судебном порядке начать процесс отсуждения долга в Пенсионный фонд». «Как вариант, Украина может рассчитывать на имущество Черноморского флота в виде компенсации за несвоевременное перечисление средств», - подытожил О.ФОМУШКИН.

Как сообщал УНИАН, власти Севастополя планируют обратиться к министру обороны России Анатолию СЕРДЮКОВУ в связи с ростом недоимки предприятий ЧФ РФ в Пенсионный фонд Украины.

По информации начальника Главного управления ПФУ в Севастополе Татьяны КРАВЦОВОЙ, общая сумма пенсионной недоимки по Севастополю на сегодня составляет 15 млн. грн. «В том числе долг «Строительного управления Черноморского флота РФ» составляет 4 млн. грн. Плюс к этому еще 3 млн. грн. находятся в судебной процедуре, они специально затягивают процесс, следовательно – 7 млн. грн.», – сказала она.