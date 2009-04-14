Спикер Крыма выступает за укрепление сотрудничества с Россией

Председатель Верховной Рады Крыма, член Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Украине нужно стремиться к укреплению экономического сотрудничества с Российской Федерацией.

Об этом говорится в интервью крымского спикера, которое сегодня распространила его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, «полноценная европейская интеграция Украины – дело очень отдаленного будущего», а «попытки сблизиться с НАТО» не только не гарантируют стране безопасность, но «делают ее заложницей чужих интересов». «Поэтому считаю, что необходимо использовать все возможности для того, чтобы в стране был взят твердый курс на восстановление и всестороннее укрепление экономического сотрудничества с братской Россией, с которой Украину связывают теснейшие узы общей многовековой истории», – сказал руководитель парламента автономии.