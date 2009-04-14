Пятилетний ребёнок утонул в водоёме теплицы в Крыму

Пятилетний мальчик утонул в водоеме в теплице в Сакском районе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, несчастный случай произошел накануне вечером.

Хозяин теплицы предложил своей знакомой - матери ребенка - забрать мальчика из детского сада и завести его к ней, пока та закончит работу с растениями.

Мальчик играл в теплице, где был водоем, а его мать работала в соседнем помещении. Через четверть часа женщина закончила дела и позвала сына, но он не отзывался. Как оказалось, мальчик утонул в водоеме. «Водоем для полива размером семь на восемь метров был с метровым бортом, - сообщили в МЧС. - Наполнен водой он был примерно на метр двадцать. Когда ребенок тонул, в этой теплице никого не было, все работники находились в других помещениях».

Врачи «скорой помощи» констатировали смерть мальчика. На месте происшествия проводится расследование.