В Симферополе поговорят о турбизнесе в условиях кризиса

24 апреля в Симферополе пройдет конференция «Развитие предпринимательства в туристическом бизнесе Автономной Республики Крым в условиях экономического кризиса».

Мероприятие проводят министерства экономики и туризма Крыма при поддержке Немецкого бюро технического сотрудничества и киевского Института собственности и свободы.

На конференции планируется поговорить о туристической индустрии в условиях кризиса: проблемах, рисках и путях решения; о формах государственно-приватного партнерства в реализации центральной и региональных программ развития туризма и курортов; об эффективном туристическом менеджменте в условиях кризиса; о гостиничном и ресторанном бизнесе: эффективных рекламных технологиях продвижения и т.д.