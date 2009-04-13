Питомцы «Сказки» продолжают умирать от яда

10 животных погибли в ялтинском зоопарке «Сказка», по предварительным данным, отравившись сильнодействующим ядом.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил директор зоопарка Олег ЗУБКОВ.

Гибель животных началась с 26 марта, сегодня умер гималайский медведь. «Зоопарк потерял существенную часть своей экспозиции. Смерти пока не прекращаются, сегодня утром погиб самец гималайского медведя», - сказал О.ЗУБКОВ.

Среди погибших питомцев: один из символов зоопарка - шимпанзе по кличке Чарлик, пекинес, волк, рыси, пумы, гималайские медведи. Все звери были здоровыми, большинство - молодыми.

«Клиника наступления смерти у всех животных одинаковая. Лаборатории Крыма, Харькова и Киева работают над определением того, какой яд использовался для отравления», - сказал О.ЗУБКОВ.

По предварительным данным, звери отравлены ядом гемолитического характера.

Директор «Сказки» назначил вознаграждение в 100 тыс. грн. тому, кто поможет поймать отравителей.

***«Сказка» создана в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более 700 животных и птиц. Многие из них - редких видов.