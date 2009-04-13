Начинается демонтаж взорванной пятиэтажки в Евпатории

Во вторник, 14 апреля, начнутся работы по разбору пятиэтажного дома в Евпатории, разрушенного в результате взрыва в декабре 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила руководитель пресс-службы исполнительного комитета Евпаторийского городского совета Елена ГАРМАШОВА.

«Разрешение на демонтаж получено», - сказала она.

Как подсчитали специалисты, грузовикам, которые будут вывозить строительные материалы, придется сделать около тысячи ходок. «Считали, вот такие цифры называли», - сказала Е.ГАРМАШОВА.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. В результате трагедии погибли 27 человек.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Официальная причина взрыва пока не названа.

На месте разрушенного дома планируется создать Сквер памяти.