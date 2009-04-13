В Крыму ищут «машины-двойники»

До 18 апреля на территории Крыма сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Двойник». Операция направлена на выявление и задержание «автомобилей-двойников».

«Двойники – транспортные средства, которые используются с поддельными регистрационными документами или номерами агрегатами, с поддельными номерными знаками. При этом законный автомобиль – однотипный, внешне схожий, с идентичными номерными знаками, – зарегистрирован в МРЭО соответственного региона, внесен в автоматическую базу «Автомобиль» и используется владельцем», – сообщает пресс-служба Управления ГАИ Крыма.

Инспекторы ГАИ будут пресекать и документировать факты эксплуатации транспортных средств с номерными знаками, которые им не принадлежат.

Также гаишники проверят автомобили, которые находятся в розыске и эксплуатируются с не принадлежащими им номерными знаками.