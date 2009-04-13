Пьяный курортник упал в море

В Евпатории в тяжелом состоянии доставлен в больницу курортник, который, будучи пьяным, упал с пирса в море.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Житель Тернопольской области, 1978 года рождения, во время прогулки по пирсу упал в воду. Пирс закрыт, установлены запрещающие знаки.

Мобильно-оперативная группа вытянула мужчину на берег.

С диагнозом общее переохлаждение, утопление морской водой он доставлен в реанимационное отделение городской больницы.