Роспуск облсовета Тернополя ничему не научил депутатов в Севастополе

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН считает, что роспуск Тернопольского облсовета, который, по его словам, «был распущен за бездеятельность, отказ рассматривать животрепещущие текущие проблемы города», ничему не научил депутатов горсовета Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью региональной государственной телерадиокомпании.

«К сожалению, депутатский корпус Севастополя тоже идет по этому пути, они (депутаты—УНИАН) снова и снова отказываются рассматривать целый ряд важнейших вопросов, возвращают их нам».

В частности, как сообщил В.КАЗАРИН, администрация города заблаговременно, за два месяца подала в горсовет документы на оформление земельных участков для последующего выставления их на аукцион по продаже земли. В то же время, как добавил он, депутаты «возвращают их нам, не рассматривая, или выдвигая какие-то странные, надуманные возражения».

Как подчеркнул В.КАЗАРИН, «если это дело не изменится, если так будет продолжаться и дальше, то не будут пересматриваться тарифы, вопросы, связанные с подготовкой аукционов, другие животрепещущие вопросы, встанет, как и в Тернополе, вопрос о неисполнении депутатским корпусом своих прямых обязанностей».

По мнению представителя руководства города, есть два выхода. Первый - роспуск городского совета, назначение досрочных выборов. Однако, как считает В.КАЗАРИН, этот вариант «сегодня маловероятен, потому что до выборов осталось не так много, и, скорее всего, разные инстанции не будут склонны на это идти».

Второй путь, по его мнению - подавать в суд на бездеятельность горсовета, и решением суда наделять администрацию полномочиями по исполнению тех обязанностей, от исполнения которых уклоняется Севастопольский горсовет».

Как считает В.КАЗАРИН, «если в вопросах, связанных с выделением земельных участков для проведения аукционов, эта позиция со стороны горсовета будет продолжена, мы пойдем судебным путем, и вернем себе те полномочия, которые горсовет забрал и не исполняет».