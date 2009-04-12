Чудеса Ялты появятся на марках

Государственное предприятие «Укрпочта» предложило выпустить почтовые марки с видами «Семи чудес Ялты», которые были определены к 170-летию города.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ялты.

«Собственные марки с видами «Семи чудес Ялты», которые к 170-летию города избрали ялтинцы и жители многих городов мира, станут неплохой рекламой для курорта», - считают в мэрии.

Победителями акции «7 чудес Ялты» в 2008 году стали замок «Ласточкино гнездо», Воронцовский дворец и парк в Алупке, Никитский ботанический сад, Храм Воскресения Христова в Форосе, гора Ай-Петри, гора Аю-Даг и набережная Ялты.

Идею c марками предложило руководство «Укрпочты» в качестве «пилотного проекта» в Украине. Сам проект «Власна марка» внедряется в стране с 2007 года. «Власна марка» - это почтовая марка с чистым купоном, на котором можно изобразить то, что желает заказчик. «Например, сделать подарок ко дню рождения и заказать марку с фотографией именинника. Или для рекламы собственной фирмы заказать ее логотип или товарный знак. Можно увековечить день своей свадьбы. Фактически, получается сдвоенная марка. По замыслу, на одной - изображение видов Ялты, а на другой - ваш собственный фотозаказ», - отметили в мэрии.

До появления марок с видами Ялты предстоит провести отбор лучших фотографий на художественном совете Дирекции разработки знаков почтовой оплаты.

Заказать такую услугу можно будет в любом почтовом отделении по всей стране. Стоимость от 82 грн. за марковый лист из 18 марок номиналом 0,7 грн. и до 194 грн. за марковый лист из 22 марок номиналом 1 грн.