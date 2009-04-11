Украинскую школу в Севастополе всё никак не построят

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН надеется, что строительство в Севастополе украинской школы-коллегиума будет профинансировано практически полностью из государственного бюджета, даже если городской совет Севастополя так и не примет решение об участии бюджета города в софинансировании - обязательном условии строительства этого учебного заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КАЗАРИН сообщил в «прямом эфире» региональной государственной ТРК.

По его словам, «государственные деньги на этот объект выделяются, и они осваиваются, но город, фактически, отказывается принимать участие в софинансировании этого проекта - городской депутатский корпус, к сожалению, уже четыре раза отклонил наши предложения по финансированию школы-коллегиума, а одно из условий получения государственных денег - совместное финансирование проекта».

Как отметил первый вице-губернатор, «в связи с тем, что депутаты горсовета своей позицией, фактически, заблокировали этот проект, мы сейчас ставим вопрос перед Киевом, чтобы он, нарушая обязательное правило о софинансировании, в одностороннем порядке продолжал выделять Севастополю деньги на эту школу-коллегиум». В.КАЗАРИН считает, что властям города удастся убедить в необходимости этого центральную власть: «внимание на данную проблему сейчас обращает и Президент Украины, и премьер-министр Украины. Мне кажется, это решение будет найдено, и мы завершим этот долгострой».

Как сообщал УНИАН, в середине декабря прошлого года председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН назвал политическим цинизмом очередной отказ горсовета Севастополя софинансировать строительство украинской школы-коллегиума. (городской бюджет должен был бы финансировать этот объект на уровне 20% от всей сметной стоимости). С.КУНИЦЫН тогда посетовал, что «в очередной раз политические амбиции перевесили разумные доводы».

Справка УНИАН. В Севастополе на сегодня функционирует более 60 школ, среди них - нет ни одной украинской.