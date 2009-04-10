Спикер Крыма заявил о кощунстве и жалких амбициях облсовета Львова

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО называет издевательством над нашим героическим прошлым решение Львовского областного совета демонтировать памятник советскому Воину-освободителю в центре города Стрый.

Об этом говорится в комментарии А.ГРИЦЕНКО, который сегодня распространила его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

"Подобные действия Львовского областного совета, который поддержал инициативу партии "Свобода", – издевательство над нашим героическим прошлым, нашей историей и священной памятью о тех, кто ценой нечеловеческих усилий освободил мир от фашизма", – сказал А.ГРИЦЕНКО.

"Какими же неблагодарными потомками надо быть, чтобы в угоду каким-то жалким политическим амбициям допустить такое кощунство и так надругаться над "святая-святых" тех украинцев, чьи отцы, деды и прадеды, не жалея жизни своей, на полях сражений сложили головы за Великую Победу", – добавил он.

Крымский спикер считает, что "львовским политическим авантюристам", которым "так хочется переписать заново историю и очернить великий подвиг советского солдата", стоило бы задуматься над тем, "какие разрушительные и необратимые последствия уже завтра могут вызвать в украинском обществе подобные решения".

"Мне кажется, что на фоне таких вот беспрецедентных шагов львовских националистов украинское общество обязательно должно мобилизоваться и объединить свои усилия по защите справедливости и нашего общего исторического наследия", – сказал руководитель парламента автономии.

Как сообщали СМИ, Львовский облсовет принял решение о демонтаже памятника Воину-освободителю на центральной площади города Стрый и его переносе в другое место. "Памятник уродует площадь XVIII века "Рынок", символизирует милитаризм советской эпохи и негативно влияет на формирование национального сознания", – заявил депутат облсовета от ВО "Свобода" Олег ПАНЬКЕВИЧ, который и внес это предложение. По его словам, памятник, скорее всего, перенесут в Музей советского тоталитаризма или на местное кладбище, возле захоронений советских воинов.