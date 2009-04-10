В Крыму ищут бандитов-иностранцев

До 15 апреля на территории Крыма проводятся профилактические мероприятия под названием «Мигрант». Операция направлена на предотвращение и раскрытие преступлений, совершенных иностранцами и лицами без украинского гражданства.

Как сообщает пресс-служба Управления крымской Госавтоинспекции, операция стартовала накануне. Задержаны 6 человек, незаконно находящихся на территории Украины, и 2 человека, объявленные в розыск органами МВД стран СНГ.

Операция проводится и для выявления организованных преступных групп, занимающихся вывозом за границу краденого автотранспорта.