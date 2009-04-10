В Керчи проверят талоны техосмотра за последние два года

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту обнаружения поддельных квитанций об оплате транспортного сбора при прохождении техосмотра автомототранспорта.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.190, ч. 2,3 ст.358 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное путем операций с использованием электронно-вычислительной техники, подделка документов и использование поддельных документов.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в настоящее время обвинение предъявили одному человеку.

Из-за выявления фальшивок проверке подлежит более 30 тысяч талонов техосмотра, выданных на протяжении двух последних лет Керченским управлением Госавтоинспекции.