Меньше убийств, больше разбойных нападений

В первом квартале этого года в Крыму совершено на 4,6% меньше преступлений, чем за тот же прошлого года. Количество преступлений сократилось с 5250 до 5011.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По ее данным, в автономии совершено на 34% меньше убийств, на 26% меньше причинения тяжких телесных повреждений.

Вместе с тем, количество мошенничеств увеличилось на 49,5%, количество разбойных нападений – на 27%, хулиганств – на 8%. «Наиболее сложная криминогенная обстановка в Белогорском, Красногвардейском, Сакском, Советском и Черноморском районах», – констатирует надзорное ведомство. Здесь зафиксирован рост количества преступлений на фоне общей тенденции снижения. Правоохранительные и контролирующие органы разработали мероприятия, «направленные на стабилизацию ситуации с преступностью в проблемных регионах и эффективное предупреждение и пресечение преступлений в целом по Крыму».

Напомним, в первом квартале 2008 года в автономии рост преступности составил 16%.