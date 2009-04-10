40 тонн лжемаккофе сожгли в Крыму

В Крыму сотрудники милиции сожгли несколько десятков тонн фальсифицированного кофейного напитка «Маккофе», представлявшего опасность для жизни людей.

Как сообщает Отдел связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, всего было уничтожено около 40 тонн готовой продукции, в том числе: 3 тысячи коробок с фасованным напитком, 350 мешков с кофейным порошком, около 200 мешков сухого молока, а также рулоны этикеток с надписью «Маккофе».

Деятельность подпольного цеха по производству кофейного напитка милиционеры прекратили еще в сентябре 2008 года.

Смесь состояла из кофейного порошка неизвестного качества, сухого молока и сахара. Все перемешивалось в бетономешалке. Расфасовка шла в условиях антисанитарии. В день фальсификаторы производили около тонны напитка. Готовая продукция реализовывалась со склада в Симферополе.

В отношении организаторов подпольного производства возбудили уголовное дело. Следственные действия в настоящее время продолжаются. «По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятая продукция относится к опасным пищевым продуктам», - сообщили в милиции.

Чтобы вывезти фальшивый «Маккофе» на свалку, пришлось загрузить две большегрузных фуры. Продукт облили бензином и сожгли.