Ялта посчитает бездомных

В Ялте планируется создать Центр учета бездомных граждан.

Как говорится в решении Ялтинского городского совета, центр станет структурным подразделением горуправления труда и социальной защиты, сообщаетофициальный сайт города

Как сообщил начальник управления Сергей МАКАГОН, центр будет вести первичный учет бездомных, выдавать удостоверения о принятии на учет, а также создаст информационный банк данных.

Кроме того, сотрудники центра будут выявлять бездомных граждан, проводить первичное социально-психологическое консультирование (по желанию), оказывать содействие в трудоустройстве и получении медицинской помощи в лечебных учреждениях Ялты и т.д.