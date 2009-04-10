Ялта посчитает бездомных
11:49, 10 апреля 2009Крым
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Появится Центр учета
В Ялте планируется создать Центр учета бездомных граждан.
Как говорится в решении Ялтинского городского совета, центр станет структурным подразделением горуправления труда и социальной защиты, сообщаетофициальный сайт города
Как сообщил начальник управления Сергей МАКАГОН, центр будет вести первичный учет бездомных, выдавать удостоверения о принятии на учет, а также создаст информационный банк данных.
Кроме того, сотрудники центра будут выявлять бездомных граждан, проводить первичное социально-психологическое консультирование (по желанию), оказывать содействие в трудоустройстве и получении медицинской помощи в лечебных учреждениях Ялты и т.д.
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