Оползень в Севастополе повредил водопровод, четыре дома и дорогу
11:13, 10 апреля 2009Крым
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ЧП на Охотской
В Севастополе из-за оползня повреждены 4 частных жилых дома и водопровод.
Без централизованного водоснабжения остались 7 двухэтажных восьмиквартирных домов и 43 частных домовладения.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, оползень на улице Охотская произошел накануне.
Также повреждено дорожное полотно (трещины, проседание от 10 до 50 см) длиной около 150 метров.
Жертв и пострадавших нет.
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