Оползень в Севастополе повредил водопровод, четыре дома и дорогу

В Севастополе из-за оползня повреждены 4 частных жилых дома и водопровод.

Без централизованного водоснабжения остались 7 двухэтажных восьмиквартирных домов и 43 частных домовладения.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, оползень на улице Охотская произошел накануне.

Также повреждено дорожное полотно (трещины, проседание от 10 до 50 см) длиной около 150 метров.

Жертв и пострадавших нет.