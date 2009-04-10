Надзорное ведомство Крыма возместило Украине 43,7 млн. грн.

В первом квартале 2009 года прокуратура Крыма возместила государству 43,7 млн. грн., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В часности, 32 млн. грн. возмещено в ходе проверок соблюдения законов в сфере защиты финансово-экономических интересов государства. "Наибольшие суммы средств возмещены мерами прокурорского реагирования в сфере топливно-энергетического комплекса (20,7 млн. грн.) и налогообложения (3,2 млн. грн.)", - говорится в сообщении.

Традиционно больше всего нарушений выявлено на направлении защиты государственной и коммунальной собственности (23 уголовных дела), в бюджетной сфере (24) и в банковской системе (27).

В ходе проверок органы прокуратуры Крыма опротестовали 538 незаконных решений, которые нарушали экономические интересы страны.

Для устранения нарушений законодательства внесено 415 представлений и предписаний, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлекли 438 должностных лиц.