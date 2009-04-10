Крымчанам вернули 22 млн. грн. задолженности по зарплате

С начала 2009-го года мерами прокурорского реагирования крымчанам возмещено около 22 млн. грн. задолженности по заработной плате.

Это почти на 10 млн. грн. больше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

163 должностных лица привлекли к ответственности за нарушение права жителей автономии на полную и своевременную оплату труда.

В текущем году прокуроры предъявили в интересах крымчан более 250 исковых заявлений о взыскании задолженности по зарплате.

В то же время приходилось применять к нарушителям и более жесткие меры. "По фактам безосновательной невыплаты заработной платы и грубого нарушения законодательства о труде органами прокуратуры Крыма возбуждено 15 уголовных дел, из которых 13 расследованы и направлены в суд", - сообщили в надзорном ведомстве.

В этом году прокуратура направила представление на имя главы Совета министров автономии Виктора ПЛАКИДЫ с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности 4-х заместителей министров, курирующих области, где наблюдается самая плачевная ситуация с выплатой зарплат.