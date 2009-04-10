Курортников в Крыму стало меньше

Количество отдохнувших в Крыму с начала года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года на 29% - до 149,8 тыс. человек.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов Крыма, по состоянию на 10 апреля организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии отдохнули 67,3 тыс. человек, что на 21,3% ниже, чем за тот же период минувшего года.

По состоянию на сегодня в автономии работает 123 санаторно-курортных и туристских предприятий, они заполнены на 44,6%. В прошлом году в это время в Крыму работало на 11 курортных учреждений больше, коэффициент заполняемости составлял 44%.