Ялта «возьмёт» РФ вином и песнями

Ялта впервые будет представлена на Московской международной туристической ярмарке «MITF-2009».

Ярмарка, которая является официальным мероприятием правительства Москвы, пройдет в столице России с 11 по 14 мая, сообщили в пресс-службе мэрии Ялты.

Ялтинский горисполком проведет в Москве презентацию возможностей отдыха, оздоровления и делового туризма предприятий и компаний Большой Ялты. В программе презентации – пресс-конференция мэра Ялты Сергея БРАЙКО и руководителей санаториев и гостиниц Большой Ялты для российских журналистов, дегустация вин «Массандры» и культурная программа с участием известных российских актеров и певцов, которые любят Ялту и готовы своим искусством помочь ей в рекламе отдыха.

«Основная задача этой традиционной ярмарки, проходящей уже в 9-ый раз – представить российскому потребителю весь спектр туристических направлений и услуг непосредственно перед началом летнего курортного сезона», – сообщили в мэрии Ялты.

Ялта в этом году уже рекламировала свои туристические возможности, в частности, приняв участие в Венской туристической ярмарке.