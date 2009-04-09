Яценюк считает, что ЧФ России до 2017 года трогать нельзя

Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украина как европейское государство, которое уважает международное право, не может позволить себе требовать досрочного выведения Черноморского флота Российской Федерации из Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба «Фронта перемен».

«Украина не будет пересматривать условия договора в одностороннем порядке, и не будет ставить вопрос о досрочном выведении ЧФ РФ с территории Украины. Таким образом, до 2017 года ЧФ РФ будет находиться на территории Украины на законных основаниях», - сказал А.ЯЦЕНЮК, который в 2007 году возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.

Лидер «Фронта перемен» считает, что вопрос продления срока пребывания ЧФ РФ после 2017 года не стоит сегодня в повестке дня. «Еще не начинались переговоры, и не было ни одной ноты протеста по этому вопросу», - сказал он.