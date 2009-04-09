Мажору на Bentley на следующей неделе предъявят обвинение?

Сыну депутата Симферопольского городского совета Виталию Файнгольду, в аварии с автомобилем которого погибла девушка-байкер, в ближайшее время должно быть предъявлено обвинение.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.

«Думаю, что в ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение, которое основывается на автотехнической экспертизе Харьковского центра», – сказал Луценко.

Он заявил, что авария произошла по обоюдной вине мотоциклистки и водителя «Бентли», хотя Файнгольд мог избежать ДТП, сообщает Крымское информационное агентство

«После предъявления ему обвинения пройдет еще очень много времени до передачи дела в суд», – считает Луценко.

При этом он отметил, что дело необходимо взять под особый контроль милиции и общественности для избежания возможного «чудачества в суде».

Луценко подчеркнул, что Файнгольд в настоящее время находится под особым наблюдением милиции, так как ранее пытался нарушить подписку о невыезде.

Кроме того, министр сообщил, что Файнгольд проходит и по другим делам. «Файнгольду предъявлено обвинение в хулиганских действиях в кафе «Два капитана», там также может быть срок от 3 до 5. Еще два дела (нанесение тяжких телесных повреждений работникам милиции и гражданским лицам), по которым он проходил ранее, находятся в прокуратуре», – отметил Луценко. По его словам, прокуратура автономии не исключает возможности повторного рассмотрения этих дел в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 сентября 2008 года в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало на куски. Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате ДТП погибла водитель мотоцикла. У Анны Мишуткиной осталась малолетняя дочь.