10 самолётов улетели от Общества содействия обороне Украины

Суд постановил вернуть 10 самолётов и недвижимое имущество Обществу содействия обороне Украины.

Мероприятия во возращению имущества проводятся благодаря вмешательству прокурора Крыма, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Общество содействия обороне Украины является ответственным за подготовку курсантов летных специальностей для Вооруженных Сил Украины и получает финансирование из государственного бюджета.

Севастопольский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозсуда Крыма и принял новое решение, которым удовлетворил иск общества к организации „Симферопольский авиаспортклуб” об "истребовании имущества" из чужого незаконного владения и устранении препятствий в его использовании.