10 самолётов улетели от Общества содействия обороне Украины
Хорошо, что прокурор АРК вмешался
Суд постановил вернуть 10 самолётов и недвижимое имущество Обществу содействия обороне Украины.
Мероприятия во возращению имущества проводятся благодаря вмешательству прокурора Крыма, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
Общество содействия обороне Украины является ответственным за подготовку курсантов летных специальностей для Вооруженных Сил Украины и получает финансирование из государственного бюджета.
Севастопольский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозсуда Крыма и принял новое решение, которым удовлетворил иск общества к организации „Симферопольский авиаспортклуб” об "истребовании имущества" из чужого незаконного владения и устранении препятствий в его использовании.