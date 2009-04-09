У Яценюка есть кое-что для крымских татар

Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК заявил о внесении на рассмотрение Верховной Рады проекта постановления о защите прав депортированных.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что этот документ предусматривает создание единого реестра депортированных и инвентаризацию земельных участков.

Лидер «Фронта перемен» заявил, что в Украине сегодня нет ни одного законодательного акта, который бы четко регулировал права депортированных.

Сегодня в Севастополе депутат также сказал, что крымскотатарский народ необходимо интегрировать в украинское общество. «Интеграция крымскотатарского народа в украинское общество – это одна из важнейших задач. Они являются частью Украины, и я уверен в том, что они готовы к этому», – заявил А.ЯЦЕНЮК.

Также он считает, что крымскотатарскому народу необходимо предоставить полную «культурную самостоятельность», сообщает пресс-служба «Фронта перемен».