Экс-прокурор Крыма не будет совать свой нос в дело экс-прокурора Ялты

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО гарантирует, что бывший прокурор Крыма, член депутатской группы “Народная самооборона” в Верховной Раде Виктор ШЕМЧУК не будет вмешиваться в расследование уголовного дела в отношении экс-прокурора Ялты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе, отвечая на вопросы журналистов.

"Гарантирую, что со стороны ШЕМЧУКА не может быть и речи о каком-либо давлении (на следствие). Этот человек очень порядочный", - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр напомнил, что дело в отношении экс-прокурора Ялты находится в производстве Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура возбудила в отношении бывшего прокурора Ялты Ростислава ПРОЦИКА дело по ч.2. ст. 368 Уголового кодекса – получение взятки в крупном размере.

Р.ПРОЦИК подал рапорт и 27 марта был уволен с должности прокурора Ялты. Дело возбуждено 30 марта.