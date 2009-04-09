Погода в Украине на пятницу

В пятницу, 10 апреля, на территории Украины ожидается понижение температуры и незначительные осадки.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях кратковременный дождь, кое-где с грозой. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в Закарпатье до 22° тепла (в Карпатах на протяжении суток 3-8° тепла).

На остальной территории местами небольшой дождь (ночью на востоке с мокрым снегом), только в южной части преимущественно без осадков. Температура ночью 1-6°, днем 9-14° тепла; в восточных областях ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. Ветер в Украине юго-восточный, на западе юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.