Луценко советует военным получше смотреть за своим оружием

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что Министерству обороны нужно усилить надзор за хранением оружия на военных складах, чтобы сделать предотвратить его попадание в уголовную среду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе, отвечая на вопрос журналистов.

«Вопрос учета оружия и ревизии у военных, очевидно, должен быть вопросом Министерства обороны», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что в данном случае не нужна никакая «бумажная волокита», в частности со стороны органов внутренних дел. «Думаю, службы Министерства обороны достаточно для проверки хранения оружия», - отметил глава МВД.