Капитан украинского танкера попался на продаже дизельного топлива
13:10, 09 апреля 2009Крым
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Таможня составила протокол
Сотрудники Севастопольской таможни выявили факт незаконной передачи 30 тонн дизельного топлива капитаном танкера «Южный» (флаг Украины) на борт иностранного судна.
Как сообщает сегодня пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, топливо ранее было заявлено в режиме «транзит» и не подлежало распоряжению без разрешения таможенного органа.
В отношении капитана судна составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Ориентировочная стоимость дизтоплива составляет 104 тыс. грн.
В ближайшее время материалы дела направят в суд.
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