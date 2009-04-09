Капитан украинского танкера попался на продаже дизельного топлива

Сотрудники Севастопольской таможни выявили факт незаконной передачи 30 тонн дизельного топлива капитаном танкера «Южный» (флаг Украины) на борт иностранного судна.

Как сообщает сегодня пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, топливо ранее было заявлено в режиме «транзит» и не подлежало распоряжению без разрешения таможенного органа.

В отношении капитана судна составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Ориентировочная стоимость дизтоплива составляет 104 тыс. грн.

В ближайшее время материалы дела направят в суд.