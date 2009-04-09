Украинцы перестали сметать гречку

Украинцы перестали запасаться гречкой и другими крупами. К такому выводу пришел еженедельник «Комментарии», опросив операторов рынка.

Нагнетание панических ожиданий, связанных с экономическим кризисом, способствовало потому, что люди буквально сметали с полок продукты длительного хранения, в том числе и крупы.

В ноябре прошлого и в феврале текущего года были зафиксированы рекорды по объемам продаж — в среднем на 50% выше, чем в другие месяцы.

По информации Госкомстата, выпуск круп по итогам 2008 года увеличился на 12%, а в январе-феврале 2009 г. — на 13,3%.

Однако уже в марте потребительская активность по крупам резко сошла на нет.

Как объяснил «Комментариям» заместитель коммерческого директора ОАО «Сквирский комбинат хлебопродуктов» Александр СОПИЖЕНКО, со второй декады марта спрос на гречневую крупу уменьшился приблизительно на треть. Соответственно, снизились объемы производства и оптовые цены. Цена на гречневую крупу упала с февральских 3900–4000 грн./т до 3400–3500 грн./т, и тенденция к дальнейшему уменьшению сохраняется.

В целом же с осени 2008 году цены на гречку выросли приблизительно на 35%. Причину ее подорожания аграрные эксперты усматривают в том, что украинские сельхозпроизводители ежегодно уменьшают площади под посевы этой культуры, отдавая преимущество более выгодным с коммерческой точки зрения кукурузе, сое или рапсу.