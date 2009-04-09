Из Крыма на службу в Косово отправляется группа миротворцев
Повезут нашу землю на Балканы
Сегодня вечером из Симферополя (Крым) на службу в Косово отправятся 98 украинских миротворцев.
Об этом сообщает Управление пресс-службы Минобороны Украины.
С железнодорожного вокзала Симферополя в Киев отправится поезд со второй группой украинских миротворцев.
Морпехов благословит епископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент. Также он освятит крымскую землю, которую миротворцы повезут с собой на Балканы.
Из Киева морские пехотинцы на поезде поедут в болгарский город София, а оттуда к американскому лагерю Bondsteel в Косово их доставят на автомобилях.
Справка. Подразделения Вооруженных Сил Украины выполняют миротворческие задания в Косово с 1 сентября 1999 года.
Среди основных задач - патрулирование, обеспечение безопасности передвижения местных жителей, предоставление гуманитарной помощи, проверка автотранспорта и населения на наличие оружия, взрывчатки, наркотических веществ и контрабанды, охрана исторических памятников и так далее.