Выходные на Пасху, первомайские праздники и День Победы

Украинцы по случаю Пасхи и Дня Победы будут отдыхать по три дня, на первомайские праздники – четыре.

Как сообщатся на официальном веб-портале Министерства труда и социальной политики, в соответствии с действующим законодательством в апреле нерабочим днем является Пасха, которая в этом году приходится на 19 апреля, в мае праздничными днями являются 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся и 9 мая – День Победы.

Учитывая, что в случаях, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то этот выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего, то: выходной день в воскресенье 19 апреля переносится на понедельник 20 апреля, выходной день в субботу 2 мая – на понедельник 4 мая, выходной день в субботу 9 мая – на понедельник 11 мая.

Таким образом, в Украине работники, работающие по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье, на Пасху будут отдыхать три дня (18, 19 и 20 апреля), на майские праздники четыре дня (1, 2, 3 и 4 мая) и потом через четыре рабочих дня опять три выходных (9, 10 и 11 мая).

Кроме того, Минтруда сообщает, что в июне нерабочим днем является 7 июня – Троица и праздничным днем 28 июня – День Конституции Украины. Выходной день в воскресенье 7 июня переносится на понедельник 8 июня и выходной день в воскресенье 28 июня – на понедельник 29 июня. В соответствии с этим, в июне украинцы будут отдыхать три дня на Троицу (6, 7 и 8 июня) и три дня в связи с празднованием Дня Конституции (27, 28 и 29 июня).