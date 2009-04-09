СЛС Крыма не нравятся инструкции к лекарствам на украинском языке

Председатель крымских организаций партии «Союз левых сил» и организации «Гражданский контроль» Сергей БАРАНОВ направил в суд иск к Министерству охраны здоровья Украины, в котором просит признать незаконной регистрацию лекарств и допуск их к реализации населению с инструкцией и листом-вкладышем только на украинском языке, без перевода на русский язык.

Об этом сообщила пресс-служба крымской организации СЛС.

Предварительное слушание по делу намечено на 16 апреля в Окружном административном суде Крыма, отмечается в сообщении.

До вынесения решения по данному административному делу лидер крымского СЛС требует запретить реализацию лечебных препаратов населению с инструкцией только на украинском языке. «Очевидны признаки противоправной бездеятельности МОЗ Украины, очевидна угроза жизни большого количества людей», - считает С.БАРАНОВ.

Также в иске содержится просьба разрешить проведение в зале суда фото- и видеосъемки и трансляции заседания по радио и телевидению, так как, считают в СЛС, этот административный процесс имеет общественное значение.

***Лидером СЛС является Василий ВОЛГА.