Луценко обещает не отмазывать своих взяточников

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что руководство МВД ни при каких обстоятельствах «не будет покрывать» милиционеров-взяточников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе на совещании с участковыми инспекторами милиции Крыма.

«Мы своих отмазывать не будем», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что в 2007 году из 40 человек, осужденных к заключению за взяточничество, половина - работники милиции, в 2008 году из более 50 - также половина были сотрудниками органов внутренних дел.