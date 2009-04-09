В севастопольском гараже нашли арсенал оружия и взрывчатку

Арсенал оружия и боеприпасов нашли в гараже жителя Севастополя работники Управления по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины, в гараже хранились автомат «АКМ» калибра 7.62, обрез охотничьего ружья «ТОЗ-63» 16-го калибра, специальное устройство, приспособленное для стрельбы патронами калибра 5.6 мм с четырьмя позициями, 15 кг взрывчатого вещества (С-4, тротила и гексагена), одну противотанковую мину с 8 кг тротила, детонаторы, запалы, минные подрывники в количестве 159 штук, 569 патронов разного калибра, 15 метров детонирующего шнура и 3 кулька по 7 метров огнепроводного шнура.

По данному факту Ленинским районным отделом УМВД Украины в Севастополе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкции этой статьи предусматривают до 5-ти лет лишения свободы.