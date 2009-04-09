Крымчан просят разоружиться
10:20, 09 апреля 2009Крым
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Тогда не будут наказывать
В апреле на территории Крыма проходит месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, спецсредств и взрывчатых веществ.
Цель мероприятий - противодействие незаконному распространению оружия и взрывчатки, а также профилактика преступлений с их использованием.
В случае добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ граждане освобождаются от криминальной и административной ответственности, сообщает пресс-служба милиции Симферополя.
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