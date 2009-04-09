Крымчан просят разоружиться

В апреле на территории Крыма проходит месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, спецсредств и взрывчатых веществ.

Цель мероприятий - противодействие незаконному распространению оружия и взрывчатки, а также профилактика преступлений с их использованием.

В случае добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ граждане освобождаются от криминальной и административной ответственности, сообщает пресс-служба милиции Симферополя.