В Симферополе состоится крымское вече в защиту прав автономии

В субботу, 11 апреля, в Симферополе «Союз левых сил» вместе с Блоком Грача проведут Всекрымское собрание в защиту конституционных прав Крыма.

Откроют собрание лидер СЛС Василий ВОЛГА и лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ, сообщает пресс-служба «Союза левых сил».

На крымском вече будут подведены итоги по сбору подписей под требованиями незамедлительно обеспечить реализацию конституционных полномочий Автономной Республики Крым, сообщает Общественный совет по защите конституционных полномочий автономии.