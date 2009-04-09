У главы администрации Севастополя – новый заместитель

Новым заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации стал Александр КЛИМОВ.

На должность он назначен распоряжением горадминистрации.

Трудовой стаж А.КЛИМОВА составляет более 36 лет, из них последние 17 лет он возглавлял Севастопольский городской центр занятости, сообщает Отдел по делам прессы и информации ГГА.

А.КЛИМОВ – 1955 года рождения, уроженец города Шахты Ростовской области. Имеет два высших образования.

Женат, имеет двоих детей.