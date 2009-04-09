Крымский депутат собирается судиться с человеком Тягнибока

Депутат Верховной Рады Крыма от партии «Русский блок» Андрей КОЗЕНКО собирается предъявить судебный иск к руководителю крымской организации Всеукраинского объединения «Свобода» Эдуарду ЛЕОНОВУ за распространение лживой, порочащей честь и достоинство информации.

Об этом сообщила пресс-служба Русской общины Крыма.

А.КОЗЕНКО заявил, что Э.ЛЕОНОВ требует от крымских силовиков завести на него уголовное дело из-за действий в ходе презентации книги о батальоне «Нахтигаль» 23 февраля. По словам депутата, представитель «Свободы» обвиняет его в незаконном вторжении в свою квартиру во время празднования дня рождения, краже и уничтожении личного имущества – раритетной книги «Нахтигаль в вопросах и ответах» стоимостью 1700 гривен и юбилейного набора открыток «Основатели ОУН» стоимостью 800 гривен, призывах к межнациональной вражде и разрушению основ украинской государственности. «Во-первых, ни я, ни депутат БОЖКО ничего не крали, что подтверждается соответствующими фото- и видеоматериалами. Товарищ БОЛТЯН, который проводил пресс-конференцию, любезно подарил нам указанные материалы. Я при них порвал данное издание, чего, собственно, не скрываю. Более того, считаю, что с подобными изданиями по-другому поступать нельзя», – отметил А.КОЗЕНКО.

По его словам, Э.ЛЕОНОВ распространяет неправдивую информацию, заявляя о том, что лично присутствовал в помещении в момент его посещения депутатами от «Русского блока», и о том, что проводимое мероприятие не являлось презентацией.

А.КОЗЕНКО хочет, чтобы правоохранительные органы предупредили Э.ЛЕОНОВА об ответственности за дачу ложных показаний и взяли с него расписку. «Милиция должна принимать заявления в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса. Эти нормы говорят, что каждое заявление должно быть оформлено подпиской заявителя о том, что он предупреждается об ответственности за дачу ложных показаний, – отметил адвокат А.КОЗЕНКО Жан ЗАПРУТА. – Мой прогноз, что всё это не будет подписано, и будет отказной материал, поэтому в дальнейшем мы подадим иск о защите чести и достоинства Андрея КОЗЕНКО».