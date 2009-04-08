Почти полсотни коррупционеров наказали в первом квартале в Крыму

В Крыму за три месяца текущего года судами к уголовной ответственности привлечено 7 коррупционеров, административное наказание назначено 42 нарушителям антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономии.

Следователями органов прокуратуры Крыма в суд направлено 17 уголовных дел о преступлениях с признаками коррупции.

В течение первого квартала 2009 года правоохранительными органами Крыма составлено 79 протоколов о коррупционных правонарушениях, в основном в отношении работников органов местного самоуправления.

***По итогам I квартала 2008 года в автономии 48 человек наказаны за коррупцию. Следователями прокуратуры расследовано и направлено в суд 19 уголовных дел о преступлениях с признаками коррупции. Правоохранительными органами составлено 56 протоколов о коррупционных правонарушениях.