Политическая нация не Legо – Яценюк

Депутат Верховной Рады, руководитель инициативы “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК подчеркивает, в Украине до сих пор нет лидера нации, хотя это является основой создания политической нации.

Об этом он заявил во время научно-практической конференции "Формирование политической украинской нации как основы межнационального согласия в Украине", которая проходила в Крыму, сообщили в пресс-службе “Фронта перемен”.

"Если общество не кристаллизует в себе лидера нации, интеллекта и ума, то мы не сформируем никогда политическую нацию, и наше основное с вами задание – понять, что это не процесс одного дня", – отметил А.ЯЦЕНЮК.

Лидер “Фронта перемен” добавил, что политическая нация не конструктор, который нужно лишь собрать, и он будет работать. “Это не модель, которую можно реализовать как пазл или конструктор лего, когда ты сложил, и оно работает. На это идут годы", – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Лидер “Фронта перемен” отметил, что, “создавая политическую нацию, главное – объединить украинцев по духу”. "Украина не для украинцев по национальности – Украина для украинцев по духу, а это не зависит от национальности, от языка, вероисповедания”, – сказал А.ЯЦЕНЮК.