Тимошенко предлагает оздоровить итальянских детей в «Артеке»

Кабинет министров Украины предлагает Италии оздоровить в Международном детском центре «Артек» (Крым) детей из семей, которые пострадали от землетрясения.

Руководитель Кабмина Юлия ТИМОШЕНКО во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Италии в Украине Пьетро Джованни ДОННИЧИ передала письмо для итальянского премьера Сильвио БЕРЛУСКОНИ с предложением за счет правительства Украины оздоровить детей в Крыму.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Украина в начале мая готова принять 100-200, или столько, сколько нужно итальянских детей, которые пострадали во время трагедии, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

Премьер еще раз выразила сожаление от себя лично и от правительства Украины в связи с землетрясением в Италии. Премьер отметила, что Украина готова в случае необходимости оказать свою помощь Италии, в частности от Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Посол заверил, что передаст предложения С.БЕРЛУСКОНИ, и добавил, что в случае необходимости Италия воспользуется помощью Украины.