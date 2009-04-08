В Крыму проверяют пляжи
17:19, 08 апреля 2009Крым
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Скоро курортный сезон
В Крыму проверяют безопасность пляжей.
Ежегодно, согласно постановлению Совета министров автономии, перед началом курортного сезона пляжи, собственники которых заключили с МЧС договор, проверяются на наличие опасных травмирующих предметов.
Без проверки пляжи не получат разрешение на открытие.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в автономии, в этом году проверку начали с Южного берега Крыма.
Из почти 500 крымских пляжей МЧС пока обследовало 25.
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