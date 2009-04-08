В Крыму проверяют пляжи

В Крыму проверяют безопасность пляжей.

Ежегодно, согласно постановлению Совета министров автономии, перед началом курортного сезона пляжи, собственники которых заключили с МЧС договор, проверяются на наличие опасных травмирующих предметов.

Без проверки пляжи не получат разрешение на открытие.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в автономии, в этом году проверку начали с Южного берега Крыма.

Из почти 500 крымских пляжей МЧС пока обследовало 25.